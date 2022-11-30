Столичні оперативники затримали ймовірного вбивцю жінки

Прийшовши до пенсіонерки нібито допомогти по дому, зловмисник задушив жінку, викрав особисті речі та зачинив квартиру. За такі дії решту свого життя чоловік може провести за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на вулиці Литвиненко-Вольгемута вона виявила без ознак життя та зі слідами насильства свою 83-річну бабусю. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, криміналістична лабораторія, судово-медичний експерт, кінолог зі службовим собакою та керівництво Святошинського управління поліції.

Прибувши на місце злочину правоохоронці з’ясували, що з помешкання зникли особисті речі померлої. За попереднім висновком судмедексперта, смерть пенсіонерки настала внаслідок механічної асфіксії.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Роман Даценко, усі наряди, які були задіяні на відпрацювання району, негайно розпочали пошуки ймовірного підозрюваного і вже менше як за годину працівники оперативного блоку затримали зловмисника:

«У ході слідчих дій ми з’ясували, що затриманий під приводом нібито допомоги по дому час від часу приходив до бабусі, чим увійшов в довіру старенької. Під час чергового візиту чоловік вирішив обікрасти пенсіонерку, однак та почала кликати на допомогу, через що він почав душити жінку подушкою. Зрозумівши, що власниця оселі померла, зловмисник зняв з неї сережки, забрав мобільний телефон, телевізор, банківську картку і зачинив її у квартирі, забравши ключі. За награбоване порушник отримав у ломбарді 2000 гривень».

Раніше судимого за майнові злочини уродженця Херсонської області, 1993 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання у чоловіка виявили викрадене майно померлої, а також інші речі, походження яких встановлюється.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 п. 6 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва