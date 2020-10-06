На Донеччині двоє поліцейських підозрюються у вчиненні низки злочинів

Працівники внутрішньої безпеки НПУ та ДБР, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області, викрили двох співробітників поліції у скоєнні злочинів. Фігурантам оголошено про підозру.

Донецьким управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримано оперативну інформацію про причетність окремих співробітників Центрального відділу поліції ГУНП у Донецькій області до протиправних дій.

Встановлено, що двоє оперуповноважених сектору кримінальної поліції вищезазначеного підрозділу, починаючи з вересня 2019 року, вдалися до викрадення офіційного документу (банківської картки) покійної особи, незаконного затримання осіб, незаконного проведення обшуку, заволодіння офіційним документом шляхом зловживання своїм службовим становищем, перевищення службових повноважень,

завідомо неправдивого повідомлення слідчому або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, що поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення, а також вдалися до крадіжки та шахрайства.

На теперішній час двом поліцейським слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області, вручили підозри.

Подано клопотання про обрання запобіжного заходу фігурантам злочинів. Триває досудове розслідування. Подальшу долю поліцейських вирішить суд.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України