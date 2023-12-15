столичні слідчі повідомили про підозру серійному крадію

Зловмисник скоював крадіжки з автомобілів на території Дніпровського району. Переховуючись від поліції чоловік періодично змінював зовнішність. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та зібрали необхідну доказову базу. Тепер чоловіку загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Протягом серпня та вересня до поліції Києва надходили повідомлення від місцевих мешканців про крадіжки з автомобілів шляхом розбиття скла. За всіма фактами на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи територіального підрозділу, а відомості про вказані злочини слідчі вносили до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Михайло Абрамчук, правоохоронці встановили, що до п’яти епізодів крадіжок з авто причетна одна й та сама особа:

«Оперативні працівники відділу поліції № 1 територіального підрозділу провели низку розшукових заходів та з’ясували, що порушником виявився місцевий мешканець 1991 року народження. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини й лише в травні поточного року звільнився з місць позбавлення волі. Зловмисник розбивав камінням скло в припаркованих автомобілях та викрадав звідти будівельні та електроінструменти, рибальські снасті, а також інші цінні речі. Своїми діями порушник завдав автовласникам понад 30 000 гривень матеріальних збитків».

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що чоловік причетний ще до однієї крадіжки, але вже з технічного приміщення, що належить комунальному підприємству. Звідти зловмисник викрав зварювальний інвертор, портативну радіостанцію та шліфувальну машину, на суму понад 55 тисяч гривень. Чуже майно зловмисник продавав на ринку або здавав у ломбард. Окрім цього, розумуючи, що його розшукують правоохоронці, чоловік вдавався до маскування, зокрема фарбував волосся, змінював зачіску та відрощував бороду. В рамках досудового розслідуванням правоохоронцям вдалося вилучили у нових власників частину речових доказів та повернути потерпілим.

Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні шести епізодів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд задовільнив клопотання слідчих щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва