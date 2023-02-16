Столичний наркодилер облаштував нарколабораторію у бабусиному будинку

Киянин налагодив виробництво психотропної речовини в одному зі спальних районів м. Києва. Амфетамінову нарколабораторію він облаштував у приватному будинку своєї бабусі. «Товар» збував довіреним клієнтам під час особистих зустрічей за готівку. Нині зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Злочинну діяльність фігуранта викрили оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Встановлено, що 33-річний киянин, досконало володіючи знаннями синтезу хімічних сполук, організував нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин у приватному будинку. Все необхідне обладнання та гуртові партії прекурсорів для виготовлення амфетаміну він замовляв в Інтернеті, а потужності лабораторії дозволяли виготовляти до 5 кг психотропів щомісячно. Збував «товар» довіреному колу осіб, під час особистих зустрічей «з рук у руки» за готівку, отримуючи у місяць до мільйона гривень прибутку.

Вчора, 14 лютого, правоохоронці затримали наркодилера, коли він саме займався виготовленням чергової партії психотропів. Під час санкціонованого обшуку за місцем розташування нарколабораторії поліцейські вилучили амфетамін, різноманітні прекурсори та лабораторне обладнання. Речові докази скеровано на проведення відповідних експертних досліджень.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України