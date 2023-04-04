Столичний шахрай продав неіснуючі автомобілі на суму понад 90 тис. доларів

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, пов’язаного з продажем автомобілів, та у незаконному поводженні зі зброєю (ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний обіцяв громадянам сприяння у придбанні автомобілів класу люкс за ціною, значно нижчою ринкової. Автівки пропонувалися придбати з площадки СЕТАМ або пригнати з Литви.

Однак після передачі грошових коштів зловмисник припиняв зв’язок з потерпілими, а зобов’язання не виконував.

У ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили свідоцтва про народження, документи про перебування на військовому обліку, оформлені на різних осіб, печатки державних установ і бланки з ознаками підроблення, грошові кошти, чорнові записи, а також вогнепальну зброю та набої.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 1, 2 млн грн.

Після проведення експертиз діям зловмисника буде надана додаткова правова кваліфікація.

Зазначимо також, що відносно вказаного чоловіка на даний час вже слухається кримінальне провадження у одному із районних судів Києва за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон та підроблення офіційних документів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Печерського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура