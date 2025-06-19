Стрілянина у Рівному: зловмисника роззброєно, рушницю вилучено

Сьогодні, 19 червня, близько 08:40 на спецлінію 102 повідомила 74-річна рівнянка, що 47-річний син за спільним місцем проживання агресивно себе поводить та погрожує зброєю.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП, працівники Рівненського РУП та спецпризначенці.

Доки правоохоронці розробляли план захоплення, зловмисник через вікна будинку встиг здійснити кілька пострілів. Унаслідок протиправних дій ніхто не постраждав.

До перемовин вступив боєць роти поліції особливого призначення. Розмова на підвищених тонах тривала недовго — чоловік здався.

Мисливський карабін поліцейські вилучили, а дозвіл на нього — анулювали.

47-річний рівнянин мав ознаки алкогольного сп’яніння, він іще проходить огляд.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Вирішується питання про затримання його у порядку ст.208 КПК України та поміщення до ізолятора тимчасового тримання.

Відділ комунікації поліції Рівненської області