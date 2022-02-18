Студент с Херсонщины «торговал» через Instagram несуществующими кроссовками

Молодой человек, уроженец Херсонской области, окончил 9 классов и поступил в престижный колледж Информационных технологий при Национальном университете «Львовская Политехника», чтобы проложить себе дорогу в мир высоких технологий. Среди направлений, которые изучают студенты данного учебного заведения: системное администрирование, разработка и тестирование программного обеспечения, веб-дизайн.

Однако, наш герой, избрал для себя иную специализацию — «интернет-мошенничество». Молодой человек зарегистрировал в социальной сети Instagram бизнес-страницу ShoeMarket, на которой стал публиковать объявления о продаже модных брендовых кроссовок по невысокой цене.

Бытует мнение, что наиболее склонны становиться жертвами мошенников люди старшего возраста, слабо знакомые с технологиями и правилами кибербезопасности. Однако, как показывает данный эпизод, молодежь тоже не слишком проявляет осторожность, когда на кону — возможность приобрести модные шмотки задешево.

Причем, аргумент низкой цены никого не настораживает, поскольку все и так уже давно привыкли к дешевым китайским подделкам. Больше всего молодежь подводит банальное отсутствие житейского опыта.

Применив все, полученные в колледже знания IT, молодой человек красиво оформил свой «магазин», снабдил его ворованными фотографиями товара и фейковыми отзывами и комментариями. А чтобы придать странице большей убедительности, «накрутил» подписчиков свыше 10 тысяч человек.

Заинтересованных покупателей мошенник отправлял «в директ» (личные сообщения) для дальнейшего обсуждения условий сделки. Эта порочная практика настолько прижилась среди тех, кто продает что-либо через социальные сети, что зачастую отличить мошенника от обычного продавца практически не представляется возможным.

В качестве оплаты студент предлагал покупателям оплату на банковскую карту по «красивой» маркетинговой цене 599 гривен. После того как жертвы переводили деньги, никаких кроссовок они, разумеется, не получали, а «продавец» просто начинал их игнорировать.

По мере того как потерпевшие жаловались в правоохранительные органы, Киберполиция взялась за разработку мошенника. Получив данные от банков и мобильных операторов, они определили местонахождение подозреваемого и выяснили его личность.

Во время обыска по месту жительства молодого человека, мать добровольно передала полицейским компьютер, смартфоны и банковские карточки сына, при помощи которых он совершал преступление. Собранных в ходе обыска улик оказалось достаточно, чтобы предъявить ему обоснованное обвинение.

Третьекурсника IT-колледжа обвинили в нарушении ч.3 ст.190 – мошенничество, совершенное в крупных размерах или с применением вычислительной техники. Санкции этой статьи предусматривают тюремный срок от 3 до 8 лет.

Однако, учитывая добровольное признание вины, возмещение потерпевшим ущерба и несовершеннолетний возраст подсудимого, было решено заменить ему реальный срок 1 годом испытательного. Также, молодой человек должен оплатить расходы на криминалистические экспертизы, в размере более 19 тысяч гривен. // internetua.com