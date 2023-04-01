Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу: домашній арешт і заборона на соцмережі

Суддя повністю задовольнив вимогу прокуратури.

Шевченківський районний суд Києва в суботу, 1 квітня, обрав запобіжний захід скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю, відомому як Паша “Мерседес”. Він два місяці буде знаходиться під домашнім арештом.

“Слідство встановило, що починаючи з 24 лютого 2022 року Петро Лебідь (митрополит Павло) вирішив виправдовувати агресію РФ, будучи намісником Києво-Печерської Лаври шляхом спілкування з парафіянами монастиря”, – йдеться у заяві прокурора.

Відзначається, що сторона звинувачення вимагала для Павла два місяці домашнього арешту, електронний браслет і заборона на соціальні мережі, щоб він не записував звернення.

У свою чергу суддя повністю підтримав вимогу прокуратури і задовольнив її повною мірою. // УНІАН