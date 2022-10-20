Черкащанка отримала 10 років позбавлення волі за державну зраду

За принципової позиції прокурорів Черкаської обласної прокуратури Придніпровським районним судом м. Черкаси визнано винною та засуджено до 10 років позбавлення волі 62-річну черкащанку за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Прокурорами в суді доведено обвинувачення у тяжкому та особливо тяжкому злочині проти основ національної безпеки, які полягали у передачі жінкою за допомогою месенджеру «Viber» на російські номери телефонів фото об’єктів з описом щодо концентрації збройних сил, укріплень та фортифікації будівель.

Також вона закликала представників рф до здійснення артилерійських та ракетних ударів по одному із мікрорайонів м. Черкаси, на території якого знаходився військовий об’єкт.

Крім того, обвинувачена всіляко підтримувала злочинні дії ворога на території України та спонукала до окупації частини території України.

У березні 2022 року жінку було затримано, до вироку суду вона перебувала під вартою.

Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими УСБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури