Суд отпустил ветерана АТО «Бучу» под домашний арест

Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест ветерану АТО Владиславу Грищенко, позывной которого «Буча», подозреваемого в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области.

Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Грищенко Виталий Ковальчук.

«Апелляционный суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест…» — сказал Ковальчук.

Осенью 2019 года ветерана АТО Владислава Грищенко, позывной которого «Буча», задержали по подозрению в покушении на предпринимателя Михаила Чекурака из Ивано-Франковской области. Его жену, также ветерана АТО — с позывным «Пума», Инну Грищенко задержали по этому же делу. Позже тогдашний Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

В декабре 2019 года по делу в отношении ветеранов АТО Инны и Владислава Грищенко относительно неудачного покушения на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области задержали возможного организатора.

С Инны Грищенко сняли электронный браслет и все обязательства в июле 2020 года.

В сентябре 2020 года было завершено досудебное расследование по этому делу.