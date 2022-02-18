Суд покарав держвиконавця, який $1000 узяв, але арешт ділянки не скасував

Івано-Франківський міський суд оштрафував на 17 тисяч гривень держвиконавця, який отримав неправомірну вигоду.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 11 лютого.

У липні 2020-го обвинувачений пообіцяв жінці за $500 скасувати арешт земельної ділянки площею 10 соток. Ділянку арештували у виконавчому провадженні, боржником якого був колишній чоловік цієї громадянки.

Гроші за вказівкою держвиконавця передавалися через пункт обміну валют. Працівник пункту знав, хто має забрати кошти, але про злочинний намір поінформований не був. Держвиконавець, забираючи хабар, попросив обміняти долари на гривні.

Через два місяці ділянка все ще була під арештом і виконавець попросив ще $500 доларів. Отримавши гроші, він, зрештою, відмовився від своєї обіцянки скасувати арешт.

У суді чоловік визнав, що діяв неправильно, говорив, що йому дуже прикро за свою поведінку та вчинок. Зважаючи на показання обвинуваченого, інші докази не досліджувалися.

Суд призначив 17 тисяч гривень штрафу і заборонив громадянину на 1 рік обіймати посади в органах Державної виконавчої служби України.