Суд призначив покарання керівнику нічного розважального закладу за роботу під час карантину

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Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав винним у порушенні правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним хворобам, керівника нічного розважального закладу та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн (ч. 1 ст. 325 КК України).

За інформацією в. о. заступника керівника  Харківської місцевої прокуратури №5 Максима Шовкопляса, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 липня 2020 року керівник одного з нічних розважальних закладів в період з 23 до 7 години організовував його роботу, надаючи послуги громадського харчування.

Таким чином зазначеною особою порушено вимоги постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” та від 20 травня 2020 р. № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, прийнятими відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», якими заборонено роботу після 23-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо).

Вирок суду не набрав чинності, оскільки триває час на його апеляційне оскарження.

Пресслужба прокуратури Харківської області

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