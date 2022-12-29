Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

Суд міста Шамбері (Франція) ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського бізнесмена, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.

Про це повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

“Після цього розпочнеться розгляд документів на екстрадицію”, – пояснили у пресслужбі.

Як повідомлялося, про затримання Жеваго у французькому Куршевелі з метою подальшої екстрадиції до України стало відомо 28 грудня.

“Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень у ДБР, і зараз готують документи на екстрадицію”, – розповіла в ефірі українського телемарафону 28 грудня радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

У ДБР нагадали, що в рамках розслідування кримінального провадження акціонеру банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Також підозри пред’явлено деяким топменеджерам зазначеного банку.

“Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних із ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир”, – зазначено в повідомленні.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн грн було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Як повідомлялося, співробітники ДБР у листопаді здійснювали обшуки на підприємствах, які стосуються Жеваго, перевіряли можливу колаборацію з Росією.