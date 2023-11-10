Суд залишив Коломойського під арештом

Суд у Києві не змінив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського, залишивши його в СІЗО згідно з минулим рішенням від 24 жовтня. Тоді йому було продовжено арешт на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “ Суспільне “.

Захисники підприємця просили суддю Шевченківського райсуду змінити запобіжний захід на домашній арешт. Адвокати мотивували це погіршенням здоров’я свого підзахисного.

Проте таке клопотання щодо Коломойського було відхилено суддею.

Сам олігарх не коментував представникам ЗМІ рішення суду.

Справа Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський є фігурантом декількох справ. Зокрема, його підозрюють у в шахрайстві та відмиванні грошей.

За даними слідства СБУ, протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Відомо, що 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Згодом, 15 вересня він отримав нову підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Тоді суд переглянув своє рішення щодо запобіжного заходу олігарху та збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн гривень. Своєю чергою захист Коломойського намагався оскаржити таке рішення суду, але апеляцію відхилили.

Додамо, що 24 жовтня суд відмовився замінити олігарху запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт, як цього просили адвокати посилаючись на “погіршення стану здоров’я” у підзахисного.

Серед іншого 26 жовтня стало відомо, що Коломойський передав корпоративні права в “1+1” в управління на п’ять років.