Понад ₴7 млн. збитків через незаконну рубку лісу – на Закарпатті судитимуть двох працівників лісгоспу

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо розслідуваня злочинів вчинених проти довкілля.

Слідчі ТУ ДБР у Львові завершили досудове розслідування стосовно майстра лісу та головного лісничого Мокрянського лісництва ДП «Мокрянське ЛМГ», які допустили незаконну порубку дерев.

Встановлено, що вказані особи допустили незаконну порубку невідомими особами близько 500 дерев породи «бук» та «ялина» на території лісового господарства без лісорубного квитка.

Дії обвинувачених завдали державі збитків на суму 4 096 549 та 3 078 284 гривень відповідно.

30 березня 2021 року обвинувальні акти направлено до суду.

Особи обвинувачуються у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Закарпатська обласна прокуратура, оперативний супровід — УСБУ в Закарпатській області.

Державне бюро розслідувань