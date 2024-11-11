Судді та прокурори… Арештовано понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи

Виїмка медичних документів відбулася у рамках кримінального провадження за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини.

Вищий антикорупційний суд арештував низку документів, вилучених 28-29 жовтня детективами НАБУ під час обшуків Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) у рамках кримінального провадження за підозрою у незаконному збагаченні головлікаря Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Отже, під арештом опинилися журнали протоколів засідань облМСЕК, журнали обліку довідок МСЕК, посадові інструкції службових осіб, накази головного лікаря, медичні справи, акти огляду та журнали та інші документи.

Серед усієї арештованої документації переважну більшість складають медичні справи осіб, яким оформлено інвалідність протягом 2022-жовтня 2024 року. Всього їх арештовано понад 1,5 тис. штук. Зокрема, у досудовому розслідуванні сказано, щодо у цьому переліку є «інвалідні» справи працівників прокуратури, суду, поліції та військовослужбовців. А в самому тексті ухвали є згадки про медичні справи шістьох суддів Хмельниччини з інвалідністю: двоє суддів Хмельницького міськрайонного суду, по одному – з Апеляційного суду Хмельницької області, Кам’янець-Подільського міськрайонного суду і Новоушицького районного суду.

«Існують достатні підстави вважати, що зазначені вище документи Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема визначають обставини кримінального правопорушення та ймовірно причетних осіб до його вчинення, тому ці документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а отже є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні», – зазначив у своєму клопотанні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У свою чергу антикорупційний суд наголосив, що інформація, яка містить охоронювану законом лікарську таємницю, надасть змогу слідству в подальшому використовувати її як докази. Тому такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна «є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження».

Як повідомляв «Главком», підозрювана голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів. За її словами, не всі вилучені кошти у її помешканні належать безпосередньо родині. Зокрема, її особистими коштами є ті, які відображено в декларації. Решта грошей належить іншим особам. Кому саме, точно знає її чоловік, у минулому керівник обласного управління Держаудитслужби Володимир Крупа.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA – Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Вона досі залишається під вартою.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.