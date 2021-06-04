Суддівські вирішили, що жорстокого вбивства дитини недостатньо для довічного ув’язнення нелюда

У жахливій справі про вбивство 11 річної Дарини Лук’яненко суд виніс остаточне рішення. Після розгляду справи судді апеляційного суду Одеси залишили без змін вирок першої інстанції для вбивці 11-річної Дарини Лук’яненко, яку холоднокровно вбив та приховав тіло Микола Тарасов. Відтак, чоловік пробуде у в’язниці 15 років.

Крім того, Тарасову присудили моральну компенсацію у 800 тисяч гривень, 110 тисяч судових витрат та відшкодування витрат на похорони дівчинки. Про це пише “Радіо свобода”.

Як відомо, в апеляцію подала прокуратура Одеської області. Саме прокурори простили у суддів змінити вирок на довічне ув’язнення, подавши окрему справу про наругу над тілом дитини. Втім, суддям аргументів було замало.

Рішення про 15 років в’язниці прийняли судді Роздільнянського райсуду Одеської області. Як відомо, два роки тому, у червні, 22-річний Микола Тарасов заманив 11-річну Дарину Лук’яненко до себе додому. Згодом її тіло знайшли втопленим у вуличному туалеті у будинку батьків Тарасова, з якими він проживав. Сам Тарасом разом із родичами дівчинки та волонтерами брав участь у пошуках дитини. Як відомо, він визнав, що вбив дівчинку та приховав тіло, однак наполягав, що не вчиняв відносно дитини дій сексуального характеру. // ukr-live.com