Судитимуть двох мешканок Донеччини, які брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох місцевих мешканок за посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України).
Досудовими розслідуваннями встановлено, що у травні 2014 року жінки у якості секретарів так званих дільничних виборчих комісій брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території смт. Райське м. Дружківки та с. Колодязь Лиманського району Донецької області з метою зміни меж території та державного кордону України.
За матеріалами Донецької обласної прокуратуриTweet