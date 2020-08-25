Судитимуть двох учасниць організації та проведення псевдореферендуму 2014 року на Луганщині

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року мешканки смт Марківка Марківського району та смт Біловодськ

Біловодського району у складі «дільничних виборчих комісій» взяли участь в організації та проведенні так званого «референдуму» щодо підтримки «Акту про державну самостійність Луганської народної республіки». Одна з обвинувачених очолювала «виборчу дільницю», інша виконувала функції «члена комісії».

Вони формували списки виборців, видавали місцевим жителям «бюлетені», слідкували за процесом та порядком голосування та взяли участь у підрахунку голосів. Крім того, на «голову комісії» покладалася відповідальність за організацію роботи на «дільниці».

Результати голосування в подальшому використані представниками так званої «центральної виборчої комісії ЛНР» для проголошення державної самостійності псевдореспубліки.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській

областях.

Пресслужба прокуратури Луганської області