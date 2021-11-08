Судитимуть групу валютників, які ошукали громадян на ₴17 млн.

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 7 осіб, які у складі організованої злочинної групи під виглядом обміну валют заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Згідно із матеріалами обвинувачення, члени злочинної групи, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, орендували нежитлові приміщення в центральній частині Києва та облаштовували їх під фіктивні пункти обміну валют. Отримавши від клієнта валюту для обміну, зловмисники зникали із грішми через запасний вихід.

У ході досудового розслідування встановлено причетність вказаних осіб до 9 епізодів шахрайства з валютою, вчинених на території столиці з грудня 2020 по квітень 2021 року. Сума завданих громадянам збитків сягає 17 млн грн.

Правоохоронцям вдалося зупинити діяльність злочинної групи, затримавши їх на «гарячому» після вчинення чергового злочину у квітні цього року. Тоді зловмисники ошукали потерпілого на 68 тис. доларів США.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Печерського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УКР ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура