У Харкові на збуті наркотиків затримано колишнього правоохоронця

Харків’янин вирощував на дачній ділянці коноплі, а згодом збував готову марихуану споживачам. Наркоділку, яким виявився експравоохоронець, за злочинну діяльність загрожує позбавлення волі.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили 47-річного мешканця Харкова – колишнього співробітника органів внутрішніх справ – на незаконних оборудках з наркотиками.

Чоловік вирощував на присадибній дачній ділянці рослини конопель, висушував, фасував та збував клієнтам за попередньою домовленістю. За 30 грамів готового наркотовару споживачі сплачували йому 1 000 гривень.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням ГУНП у Харківській області, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці провели оперативну закупку у фігуранта. За результатами експертизи придбана у чоловіка речовина – марихуана.

Зловмисника затримали відразу після збуту ним чергової партії наркотиків. За місцем його мешкання проведено санкціонований обшук. Слідчі поліції готують вручення підозри чоловікові за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Наразі зловмисника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України