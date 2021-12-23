Судитимуть харків’янина, який систематично збував психотропи

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно харків’янина за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинених повторно (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 32-річний харків’янин, у відношенні якого районним судом м. Харкова вже розглядається обвинувальний акт за збут наркотичних засобів, належних висновків для себе не зробив та продовжив систематично займатися незаконною діяльністю.

Чоловік купляв через Telegram особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», щоб у подальшому збувати її у різних районах Харкова.

На початку листопада 2021 року за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено «PVP» загальною вагою понад 150 грам.

4 листопада 2021 року чоловіка затримано та повідомлено про підозру.

Наразі обвинувальний акт стосовно підозрюваного направлено до Московського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури