Судитимуть приватного нотаріуса, яка сприяла рейдерському захопленню бізнесцентру в Києві (ВІДЕО)

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Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, яка сприяла незаконному захопленню бізнесцентру в центрі столиці.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідство встановило, що нотаріус незаконно скасувала заборону на відчуження об’єкта нерухомості та зареєструвала право власності на новоутворене товариство.

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Своїми діями вона завдала шкоди інтересам окремих власників більш ніж на 245 млн гривень.

Жінка протиправно склала довіреність від імені фізичної особи, яка володіла бізнесцентром у середмісті Києва, та засвідчила установчі документи новоутвореної юридичної особи, включивши у статутний фонд цей об’єкт нерухомості. Для цього нотаріус несанкціоновано втрутилась у роботу автоматизованих систем, скасувавши заборони на продаж цього об’єкта, встановлені постановами правоохоронних органів та рішеннями суду.

Приватний нотаріус обвинувачується у підробленні документів, використанні завідомо підробленого документа, зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги, та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в інформаційних системах (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

ДБР

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