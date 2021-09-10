Судитимуть приватного нотаріуса, яка сприяла рейдерському захопленню бізнесцентру в Києві (ВІДЕО)

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, яка сприяла незаконному захопленню бізнесцентру в центрі столиці.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідство встановило, що нотаріус незаконно скасувала заборону на відчуження об’єкта нерухомості та зареєструвала право власності на новоутворене товариство.

Своїми діями вона завдала шкоди інтересам окремих власників більш ніж на 245 млн гривень.

Жінка протиправно склала довіреність від імені фізичної особи, яка володіла бізнесцентром у середмісті Києва, та засвідчила установчі документи новоутвореної юридичної особи, включивши у статутний фонд цей об’єкт нерухомості. Для цього нотаріус несанкціоновано втрутилась у роботу автоматизованих систем, скасувавши заборони на продаж цього об’єкта, встановлені постановами правоохоронних органів та рішеннями суду.

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Приватний нотаріус обвинувачується у підробленні документів, використанні завідомо підробленого документа, зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги, та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в інформаційних системах (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

ДБР