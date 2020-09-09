Судитимуть шахраїв, які перепродали квартиру киянина, поки той був за кордоном

Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно подружжя за фактом незаконного заволодіння квартирою киянина за підробленими документами (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік та жінка з метою заволодіння квартирою по вул. Санаторній у Дарницькому районі міста Києва в період, коли власник квартири перебував за кордоном, підробили його паспорт та за участі підставної особи уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири нібито за 76 тис. гривень.

Згодом зловмисники перепродали квартиру третім особам, завдавши потерпілому збитків на суму понад 500 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно шахраїв скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене подружжю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З метою недопущення подальших незаконних дій за клопотанням місцевої прокуратури на квартиру накладено арешт.

Прес-служба прокуратури міста Києва