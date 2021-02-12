Судитимуть учасників організованої групи, які заволоділи ₴19 млн. військової частини на Вінниччині

До суду направлено обвинувальний акт стосовно 4 учасників організованої злочинної групи, які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами оборонного призначення на загальну суму у понад 19 млн грн.

Слідством встановлено, що у 2017 та 2019 роках двоє керівників різних підприємства, діючи за попередньою змовою у співучасті з військовими особами, заволоділи коштами однієї із військових частин, що дислокується на Вінниччині.

Зокрема, у 2017 році директор організації завищував обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Тоді збитки держави від цих дій склали 3,2 млн грн.

У 2019 році інший директор, продовжуючи злочинне заволодіння бюджетними коштами, привласнив майже 16 млн грн, що були отримані в якості передоплати за будівництво дорожнього покриття, які підприємство не мало наміру виконувати.

Отримані державні кошти підозрювані легалізували через фізичних-осіб підприємців, діяльність яких згодом була призупинена.

Для реалізації свого плану один із директорів приватного підприємства виготовляв та надавав до підпису командиру військової частини документи, в яких були зазначені відомості, що не відповідали дійсності.

У листопаді 2020 року до суду було направлено обвинувальний акт відносно полковника, командира військової частини через недбале ставленні до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

Таким чином, учасники організованої злочинної групи обвинувачуються:

один із директорів підприємства — у співучасті в привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою та в особливо великих розмірах, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України);

інший директор підприємства та цивільна особа – у співучасті в привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою та в особливо великих розмірах, а також у співучасті у вчиненні організованою групою фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало відмиванню доходів (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України);

одна цивільна особа – у пособництві в привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою та в особливо великих розмірах, а також у співучасті у вчиненні організованою групою фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало відмиванню доходів (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Хмельницькому, процесуальне керівництво – Військова прокуратура Вінницького гарнізону, оперативний супровід — УСБУ у Вінницькій області.

ДБР