Судитимуть жінку, яка систематично «заміновувала» будівлю у столиці

Оперативники затримали псевдомінерку у Полтаві, суд обрав їй запобіжний захід — домашній арешт. За скоєне їй загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що на початку липня цього року до правоохоронців неодноразово надходили повідомлення про закладену вибухівку у будівлі у Шевченківському районі. На всі виклики виїжджали слідчо-оперативні групи, рятувальники, лікарі та працівники вибухотехнічної служби, які ретельно перевіряли приміщення та прилеглу територію й ніяких підозрілих предметів чи речовин не знаходили.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Катерина Мазанович, правоохоронці з’ясували, що хибні повідомлення у поліцію надсилала жінка через таксофон та за допомогою мобільного телефону:

«У ході досудового розслідування ми задокументували 18 викликів про «мінування» одного приміщення. Провівши клопітку роботу і опрацювавши великий об’єм інформації, псевдомінерку затримали у Полтаві. Це – мешканка столиці, 1964 року народження. Крім того, ми встановили, що, аби уникнути кримінальної відповідальності, після скоєння злочину жінка тікала з міста та змінювала номери мобільних телефонів».

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі досудове розслідування завершено та слідчі скерували до Шевченківського районного суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження. За скоєне правопорушниці загрожує від чотирьох до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва