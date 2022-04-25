Судитимуть жительку міста Звенигородка, яка зарізала співмешканця

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури 19.04.2022 до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення жительки міста Звенигородка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

За даними слідства обвинувачена 24.02.2022, перебуваючи за місцем свого проживання з потерпілим, після спільного вживання алкогольних напоїв, під час сварки умисно нанесла останньому один удар ножем в живіт, заподіявши тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного поранення черевної порожнини з ушкодженням печінки, від яких потерпілий наступного дня помер у лікарні.

Довідково: умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, — карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури