Судимому жителю Вознесенського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 42-річному раніше судимому жителю Олександрівської селищної громади Вознесенського району у зґвалтуванні (ч. 1 ст. 152 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під час спілкування з 43-річною жінкою завдав їй удару каменем по голові, затягнув до приміщення нежитлової споруди та зґвалтував.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вчинення цього злочину йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснює СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура