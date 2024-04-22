Знущався над дружиною у присутності дітей – буковинця засуджено до 2 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури суд визнав винним 36-річного місцевого жителя у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).

Його засуджено до 2 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що обвинувачений перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння систематично ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою. Вказані дії чоловік вчиняв у присутності дітей.

Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення він не визнав, бо вважає, що конфлікти провокувала саме дружина.

До набрання вироку законної сили обвинувачений перебуватиме у слідчому ізоляторі. Його взято під варту із зали суду.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Чернівецька обласна прокуратура