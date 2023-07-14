Судитимуть 6 бойовиків незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти відносно 6 бойовиків так званих «ЛДНР» за обвинуваченням у державній зраді у формі переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, вчиненого в умовах воєнного стану, та участі у заборонених збройних формуваннях ( ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, шестеро підозрюваних чоловіків, будучи громадянами України, після повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, в період 2022 – 2023 років перейшли на бік ворога та приймали участь у незаконних збройних формуваннях так званих «ЛДНР».

Підозрювані добровільно прибули до «військових комісаріатів» та підписали контракти на проходження військової служби у НЗФ так званих «ЛДНР», створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією.

Діючи на боці ворога у складі різних підрозділів незаконних збройних формувань, підозрювані здійснювали окупацію та охорону захоплених територій України, виконували вказівки та накази командирів з числа військовослужбовців збройних сил рф та учасників НЗФ так званих «ЛДНР».

Також, на виконання наказів свого командування підозрювані проводили облаштування вогневих позицій для здійснення збройного опору Збройним силам України.

Їхня злочинна діяльність була припинена в середині травня 2023 року військовослужбовцями Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей.

Підозрювані утримуються під вартою.

Санкція статей передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура