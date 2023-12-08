Судитимуть буковинця, який пограбував матір колишньої співмешканки

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чернівецького району за фактом вчинення грабежу ( ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, у листопаді цього року 45-річний чоловік прийшов до будинку 67-річної буковинки, з донькою якої колись співмешкав, наніс жінці легкі тілесні ушкодження, після чого вирвав у неї з рук мобільний телефон та втік з місця скоєння злочину.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного відділу поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура