Оборудка з росіянином майже на пів мільйона гривень – у розтраті під час ремонту доріг підозрюють посадовицю з Бердичівського району

Прокурор Бердичівської окружної прокуратури повідомив місцевій посадовиці про підозру у розтраті чужого майна, у великому розмірі, в умовах воєнного стану, та підробленні офіційних документів службовою особою (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що для проведення ремонту сільських доріг у територіальній громаді Бердичівського району обрано приватного підприємця, громадянина рф, який проживає в АР Крим.

Відповідальна особа – начальниця відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій сільської ради уклала з ним наприкінці 2023 року (поза електронною системою закупівель) п’ять договорів.

Усі правочини, а згодом й акти виконаних робіт, підозрювана засвідчила підписами та завірила печаткою. Це попри те, що підрядник з 2021 року взагалі не з’являвся на підконтрольній Україні території, відповідно, фізично не міг бути стороною їх укладення.

На підставі складених підозрюваною документів з недостовірними підписами з місцевого бюджету підприємцю-росіянину перераховано 1,2 млн грн.

Разом з цим, за висновками експертизи, вартість відремонтованих доріг було завищено на майже пів мільйона грн, які зайво перераховані підряднику.

Процесуальне керівництво здійснює Бердичівська окружна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури