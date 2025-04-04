Судитимуть черкащанку, яка шахрайським шляхом одержала соціальну допомогу в сумі понад 90 000 гривень

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно мешканки м. Черкаси за фактом шахрайських дій під час отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ч. 1 ст. 190 КК України).

Розслідуванням установлено, що 33-річна жінка подала електронну заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, зазначивши при цьому завідомо неправдиву інформацію. Таким чином зловмисниці безпідставно нараховано та виплачено з Державного бюджету України допомогу в розмірі 97 000 гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали дізнавачі СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинам у Черкаській області та УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури