Судитимуть «чорних нафтовиків», які незаконними врізками у магістраль на Житомирщині заподіяли АТ «Укртранснафта» збитків на ₴350 тис.

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно злочинного угруповання у складі шести осіб за фактом таємного викрадення чужого майна, пошкодження магістрального нафтопроводу, що призвело до порушення роботи, вчинених повторно ( ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 КК України).

Одного з учасників – старшого інспектора відділу охорони регіонального департаменту охоронної діяльності ДП «Нафтогазбезпека» НАК Нафтогаз України обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

Крім цього, іншому спільнику інкримінують незаконне зберігання вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України).

Як уже повідомлялося, раніше судимий 55-річний житель Звягельщини для викрадення нафти створив злочинне угруповання, до якого, крім знайомих, залучив і діючого посадовця охоронного підрозділу Нафтогазу України. У міру служби, він знав маршрути та час обходу охоронним патрулем магістралі, про що повідомляв спільникам, щоб вони змогли уникнути зустрічі.

Ділки відстежували уночі відсутність охорони, розкопували нафтопровід, робили врізку та викрадали сировину.

За даними слідства, протягом серпня-жовтня 2023 року обвинувачені здійснили півдесятка несанкціонованих врізок у магістральний нафтопровід. Одна з них виявилася «невдалою» – їх викрили «на гарячому» та вилучили знаряддя злочину: транспортні засоби, ємність для нафти, генератор, інструменти, мобільні телефони та охоронну документацію на трубопровід. На вилучені речі накладено арешт.

Установлено, що незаконними врізками «чорні нафтовики» заподіяли АТ «Укртранснафта» матеріальних збитків на понад 350 тис. грн.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури