Виправдовували збройну агресію РФ проти України – повідомлено про підозру трьом мешканцям Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом громадянам за фактами колабораційної діяльності та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 111-1, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Павлограда через власний акаунт у забороненій соцмережі неодноразово розміщував публікації із запереченням тимчасової окупації частини території України.

Два проросійськи налаштовані дніпрянина систематично поширювали у соціальній мережі матеріали, спрямовані на виправдовування збройної агресії РФ. У дописах чоловіки схвалювали проведення так званої «спецоперації», прославляли російських військових та називали тимчасово окуповані території України – «звільненими».

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури