Одеські правоохоронці викрили працівника ТЦК в організації незаконного переправлення ухилянтів через держкордон України

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення. Також про підозру повідомлено і брату військового, який був його пособником.

Припинили протиправну діяльність порушників працівники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 та працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Правоохоронці встановили, що військовий у жовтні поточного року під час проходження служби в одному із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Одесі, разом зі своїм братом одержали 7 000 доларів від родички військовозобов’язаного за вирішення питання про звільнення його з військової служби. За отриману неправомірну вигоду вони обіцяли вплинути на військових посадовців, які уповноважені приймати такі рішення.

За результатами проведення подальших слідчо-розшукових заходів поліцейські задокументували, як військовослужбовець вже на посаді в іншому ТЦК та СП в Одеській області самостійно підшукав чоловіка, який хотів виїхати з країни, попри тимчасову заборону на період дії воєнного стану. Діючи спільно з наразі невстановленими слідством особами, порушник пообіцяв йому за грошову винагороду у сумі 10 тисяч доларів оформити опікунство над інвалідом або так званий «білий» квиток, що дасть змогу перетнути державний кордон через офіційний пункт пропуску.

Після того, як зловмисник отримав на крипто-гаманець завдаток у розмірі 100 доларів, правоохоронці затримали його в процесуальному порядку.

«Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігуранту про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів за ч. 3 ст. 332, а також в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, – дев’ять років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 214 тис. гривень. Після її внесення, підозрюваного було звільнено з-під варти. Братові військового повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за ч. 2 ст. 369-2 ККУ. Цей злочин карається караються штрафом від 34 до 85 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває», – прокоментувала заступник начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.

Правоохоронці встановлюють й інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Відділ комуніації поліції Одеської області