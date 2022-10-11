Судитимуть двох мешканців Миколаєва, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України

Викрили протиправну діяльність 64-річного чоловіка та 40-річної жінки співробітники управління стратегічних розслідувань спільно з дізнавачами Миколаївського районного управління поліції за процесуальної підтримки окружної прокуратури.

64-річний житель обласного центру у двох соціальних мережах на власних акаунтах поширював інформацію антиукраїнського змісту та публічно закликав до співпраці з державою-агресором, підтримував злочинні дії рф проти України.

Аналогічними протиправними діями займалась і 40-річна місцева мешканка. Жінка на сторінці власного акаунту публічно заперечувала здійснення збройної агресії рф проти України, закликала підтримувати дії держави агресора.

Співробітники сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції повідомили про підозру двом фігурантам за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність». Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років.

Дізнавачі закінчили розслідування та направили кримінальні провадження до окружної прокуратури Миколаєва, яка скерувала обвинувальні акти відносно чоловіка та жінки до суду для розгляду по суті та прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області