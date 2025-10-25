Судитимуть двох рівнян, які намагалися підірвати слідчо-оперативну групу

Прокурори Рівненської обласної прокуратури 20 жовтня скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох рівнян, які у травні цього року намагалися підірвати правоохоронців, заклавши вибухівку у закинутій будівлі неподалік обласного центру.

Слідством встановлено, що в одному з Telegram-каналів 18-річні юнаки знайшли пропозицію швидкого заробітку. Вони зібрали на замовлення два саморобні вибухові пристрої із можливістю віддаленої активації і встановили їх у закинутому приміщенні.

Після цього до поліції надійшло повідомлення про виявлене у цій же будівлі тіло із ознаками насильницької смерті. Коли на місце виклику прибула слідчо-оперативна група – пролунав вибух. Завдяки своєчасній реакції поліцейських обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці оперативно встановили особи причетних, затримали їх та повідомили про підозру.

Дії зловмисників кваліфікували як незаконні придбання та зберігання боєприпасів, виготовлення саморобних вибухових пристроїв, а також вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 258 КК України). Наразі вони перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Рівненській області, оперативний супровід – підрозділи органу безпеки та ГУНП в області.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури