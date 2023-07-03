Судитимуть ексочільник Кримського управління Служби безпеки, який, за версією слідства, працював на ФСБ РФ

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо державної зради та інших злочинів колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який, за версією слідства, діяв на користь країни-агресора.

Зокрема, на підставі зібраних доказів він обвинувачується за 5 статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

ч. 4 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Олега Кулініча було затримано у результаті спецоперації СБУ та ДБР у липні 2022 року. Відтоді фігурант перебуває під вартою.

Голова СБУ Василь Малюк особисто займався розробкою та затриманням Кулініча.

«Ми зробили максимум, аби не просто затримати державного зрадника високого рівня, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов’язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного «крота» витягнемо на світло», – зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк.

За даними слідства, Кулініч співпрацював із фсб і отримав оперативний псевдонім «Котигорошко».

Його підривну діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення рф Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники Служби безпеки спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України