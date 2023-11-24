Судитимуть експоліціянта, який допомогав окупантам будувати у Вовчанську «русскую правоохранительную систему»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що торік у квітні під час окупації м. Вовчанськ обвинувачений добровільно вирішив піти на співпрацю з представниками рф. Він погодився обійняти посаду «слідчого» у псевдовідділі поліції.

Експоліціянт проводив огляди місця подій, допитував незаконно затриманих осіб та патрулював місто разом з російськими військовими.

Згодом зрадник отримав «підвищення» від окупантів та обійняв посаду так званого «начальника слідчого відділу» у псевдоправоохоронному органі окупантів.

Від російських «товаришів» для роботи обвинувачений отримав автівку «УАЗ-Патріот» з латинською літерою «Z».

Нині зрадник переховується від українського правосуддя на території рф, його оголошено у розшук.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура