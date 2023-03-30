Судитимуть експоліціянта, який працював на окупантів під час захоплення Вовчанська

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області під час окупації м. Вовчанськ перейшов на бік ворога.

У квітні минулого року, будучи на той час діючим працівником Нацполіції України, він з власної ініціативи обійняв посаду «оперуповноваженого» у так званому «відділі поліції».

Аби догодити окупантам, чоловік виконував всі вказівки ворогів. Зрадник патрулював вулиці, а такод проводив незаконні обшуки у місцевих мешканців. Насамперед, він вишукував у людей зброю та наркотики.

На початку вересня минулого року обвинувачений втік на територію держави-агресора.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура