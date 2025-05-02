Судитимуть експрацівника мережі ТЦ, який заволодів товаром на суму понад ₴1,2 млн.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Наступні вісім років фігурант може провести за ґратами.

Нагадаємо, що подія відбулась на початку квітня поточного року. Оперативники та слідчі Оболонського управління поліції викрили 39-річного місцевого мешканця, який упродовж двох місяців шахрайським шляхом заволодів майном гіпермаркету на суму близько пів мільйона гривень.

Тоді правоохоронці з’ясували, що киянин, використовуючи підроблені профілі в інтернеті, оформлював замовлення на різноманітну техніку та товари для дому в одному з великих гіпермаркетів. Після цього, під своїм особистим логіном він заходив у внутрішню систему онлайн-магазину та змінював статус цих замовлень на такі, що не потребують оплати. Без зайвих перешкод чоловік забирав неоплачені товари з поштових відділень та розпоряджався ними на власний розсуд.

У ході розслідування поліцейські провели серію обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігуранта. Результатом стали численні вилучені речові докази, які беззаперечно свідчать про його причетність до злочинної діяльності. Серед вилученого – телевізори, ноутбуки, ґаджети, різноманітні побутові товари та миючі засоби, які були незаконно отримані внаслідок шахрайських дій. Остаточна сума збитків, встановлена досудовим розслідуванням, становить понад 1,2 млн грн.

Слідчий повідомив зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва