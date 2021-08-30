На Луганщині дії посадовців ледь не призвели до екологічної катастрофи в руслі ріки Сіверський Донець

Служба безпеки України викрила посадовців одного з великих хімічних підприємств на значних порушеннях екологічного законодавства.

Впродовж тривалого часу виробництво «економило» на ремонті та модернізації очисних споруд і зливало тони небезпечних відходів у Сіверський Донець. А щоб не платити екологічний податок у повному обсязі, посадовці занижували об’єми шкідливих викидів.

За висновками проведеної з ініціативи СБУ експертизи, рівень вмісту заліза у воді перевищує допустимий рівень у 15 разів, азоту амонійного — у 5 разів. Задокументовано і значне перевищення нафтопродуктів, магнію, сульфатів, фосфатів тощо.

Це при тому, що річка збагачує питні горизонти Лисичанська, Рубіжного Сєвєродонецька, інших населених пунктів і є найбільшим магістральним каналом меліорації земель регіону.

За даними слідства, лише за півроку хімічне виробництво завдало навколишньому середовищу шкоду на суму понад 270 тис. грн.

У межах відкритого кримінального провадження проведено обшуки в адміністративній будівлі підприємства і отримано документальні докази порушення посадовцями екологічного законодавства.

Наразі одному з керівників повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі для виявлення та покарання усіх причетних до правопорушення осіб.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях — м. Сєвєродонецьк