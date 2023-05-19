Судитимуть харків‘янина, який в інтернеті підтримував російський напад на Україну

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 60-річного чоловіка за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що харків‘янин, будучи адміністратором каналу на відеохостингу «YouTube», систематично репостив відеоролики, у яких підтримував «спецоперацию».

В одному з поширених чоловіком відео адресат прямо принижує ЗСУ та зазначає, що «рф хоче захопити Україну, докладаючи мінімум зусиль».

В іншому відеоролику, що поширив харків’янин, «виступає» російський військовий, який окреслює загарбницькі дії рф в контексті історичної ретроспективи. Окупант стверджує, що не розділяє західних цінностей, бо в нього інші інтереси і попереджає, що воювати він вміє.

Відповідно до висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення, у наданих відеозаписах міститься інформація щодо виправдовування, підтримки, схвалення збройної агресії рф проти України.

Чоловіка судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура