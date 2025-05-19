Судитимуть інспекторку Львівської митниці, яка незаконно вивозила ухилянтів за кордон

За матеріалами ДБР судитимуть працівницю одного з митних постів Львівської митниці, яка організувала незаконне переправлення до Польщі чотирьох чоловіків призовного віку.

Восени 2023 року вона погодилася допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон. Схема була простою: посадовиця власним авто везла чоловіка до пункту пропуску «Краківець-Корчова», ховала його за службовою формою у салоні та, користуючись знанням перевірок, провезла непоміченим.

За цією схемою вона вивезла щонайменше чотирьох осіб. Один з них заплатив $3 000.

У березні 2024 року її викрили. Польські прикордонники підтвердили, що жінка в’їжджала до країни з пасажирами-чоловіками.

Наразі фігурантка під вартою, з правом внесення застави.

Державне бюро розслідувань