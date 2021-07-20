Молодика, який обікрав та підпалив магазин, засуджено до 5 років позбавлення волі
За публічного обвинувачення Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області судом ухвалено обвинувальний вирок мешканцю села Новодеркул, який вчинив крадіжку та знищив чуже майно шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 194 КК України).
Під час судового розгляду встановлено, що у липні 2015 року 19-річний зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вночі проник до місцевого магазину, зламавши вхідні двері сокирою. Він викрав одяг (джинси та футболку), а після скоєного для приховання слідів злочину магазин підпалив.
Внаслідок підпалу приміщення вигоріло вщент, чим завдано власниці магазину матеріальної шкоду у розмірі майже 160 тис. гривень.
Погоджуючись із доводами сторони обвинувачення, Біловодський районний суд Луганської області визнав молодика винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом поліції № 2 Старобільського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet