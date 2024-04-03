Судитимуть керівника лісгоспу з Вінниччини, який хотів підкупити працівника ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування щодо одного з керівників Могилів-Подільського лісгоспу Вінницької області. Ще у 2021 році посадовця було затримано під час спроби дати хабар працівнику Державного бюро розслідувань.

Фігурант планував, що за гроші працівник Бюро буде неналежно розслідувати справу, а також вплине на прокурора для подальшого закриття провадження. Слідство встановило, що на території Могилів-Подільського лісгоспу було незаконно зрубано понад 10 тис. дерев. Загальна вартість завданих збитків оцінюється в 58,5 млн грн.

Незаконні рубки проводилися на підставі лісорубних квитків, які видав керівник лісгоспу. При цьому він знав, що лісгосп не мав офіційних підстав для проведення робіт.

Наразі керівника Могилів-Подільського лісгоспу звільнено з посади, а на його майно накладено арешт для відшкодування збитків державі. Зокрема, арештовано його квартиру, земельну ділянку та особистий автомобіль.

Державне бюро розслідувань