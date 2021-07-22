Водій, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП зі смертю подружжя, отримає реальне покарання

За принципової позиції обласної прокуратури Куп’янський міськрайонний суд Харківської області визнав винним 30-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей (ч. 3 ст. 286 КК України), та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років.

За даними слідства, вранці 9 березня 2021 року, після гучного святкування, обвинувачений на прохання свого знайомого погодився підвезти його до с. Глушківка. Керуючи власним автомобілем «Рено Меган» та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, водій рухався по дорозі «с. Ківшарівка – с. Кругляківка» із перевищенням дозволеної швидкості у населеному пункті.

Обвинувачений виїхав на зустрічну смугу та створив небезпеку для руху водія зустрічного автомобіля «ЗАЗ», в результаті чого відбулося зіткнення автівок. Подружжя, що знаходились в автомобілі «ЗАЗ», від отриманих травм загинули на місці аварії.

Чоловіка було затримано на місці події та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненому злочині та щиро розкаявся.

У зв’язку зі ступенем тяжкості злочину та тим, що обвинувачений знаходився у стані алкогольного сп’яніння на момент ДТП, суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Довідково: рішення законної сили не набрало, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури