Судитимуть кропивничанина, який намагався вивезти за кордон запчастини до військових літаків

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кропивницького за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України).

Розслідуванням встановлено, що чоловік з метою заробітку займався пошуком серед військовослужбовців регіону різноманітних запчастин для подальшого продажу їх за кордоном.

Оперативники задокументували пересилання обвинуваченим через митний кордон України до Республіка Польща товарів військового призначення.

Чоловік намагався відправити за межі країни запчастини до оптико-електронної системи багатоцільового винищувача МІГ-29. При цьому дозволу від Державної служби експортного контролю України на здійснення міжнародних передач таких товарів, як того вимагає чинне законодавство, не мав.

Під час обшуку за місцем його проживання вилучено компʼютерну техніку, телефон та поштові квитанції про відправлення товарів.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Кіровоградській області за сприяння Львівської митниці ДМСУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора