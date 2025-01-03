Судитимуть «мінялу», який ошукував столичних аптекарів та касирів

На час слідства зловмисник перебував під вартою, відтепер наступні три роки свого життя він може провести за ґратами.

Нагадаємо, викрили протиправну діяльність 45-річного місцевого мешканця працівники Святошинського управління поліції.

Зловмисник, який раніше вже був судимий за аналогічні злочини, заходив до місцевих аптек та магазинів й просив працівників обміняти йому грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 гривень обміняти на купюри по 1000 гривень. Проте, під час самого обміну шахрай вправно підтасовував кошти та віддавав людям не повну суму й таким чином ошукав трьох потерпілих на суму понад 14 тисяч гривень.

Тоді, працівники поліції затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України. На час слідства зловмисник перебував під вартою.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт щодо порушника до суду. За вчинення шахрайства обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва